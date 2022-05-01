01 Mayıs 2022, Pazar
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Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu Oğulcan Engin'in imdadına sevgilisi Miray Daner yetişti!
Pazar günü Çağlar Ökten ile evlenen annesi Seda Sayan'ın düğününe katılmayan Oğulcan Engin, akşam Yeniköy'de bir restorandan çıkarken sevgilisi Miray Daner ile görüntülendi.