Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) paylaştığı son veriler, Türkiye'nin çay alışkanlıklarına dair ezberleri bozdu. Kişi başına çay tüketiminde dünya liderliğini sürdüren Türkiye'de, iller bazındaki dağılım dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Açıklanan listeye göre çay tüketiminde Karadeniz illeri geride kalırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri öne çıktı. Zirvenin sahibi ise Gaziantep oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:39
Türkiye, kişi başına çay tüketiminde yıllardır dünya liderliğini kimseye kaptırmıyor. Ancak iş ülke içindeki dağılıma gelince tablo alışılmış ezberleri yerle bir ediyor. Çayın üretim merkezi Karadeniz olarak bilinse de tüketim haritası bambaşka bir gerçeği ortaya koyuyor.

ZİRVEDE GAZİANTEP VAR

Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede, listenin zirvesine Gaziantep yerleşiyor. Gastronomi denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Gaziantep, çay tüketiminde de liderliği kimseye bırakmıyor. Onu Şanlıurfa ve Muş takip ediyor.

TÜRKİYE'NİN EN ÇOK ÇAY TÜKETEN 20 İLİ

İşte çayın en çok tüketildiği iller sıralaması:

1-Gaziantep

2-Şanlıurfa

3-Muş

