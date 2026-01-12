Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) paylaştığı son veriler, Türkiye'nin çay alışkanlıklarına dair ezberleri bozdu. Kişi başına çay tüketiminde dünya liderliğini sürdüren Türkiye'de, iller bazındaki dağılım dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Açıklanan listeye göre çay tüketiminde Karadeniz illeri geride kalırken, Doğu ve Güneydoğu Anadolu şehirleri öne çıktı. Zirvenin sahibi ise Gaziantep oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.01.2026 14:39