Türkiye’de en çok çay içen iller belli oldu: Doğu ve Güneydoğu zirvede

ZİRVEDE GAZİANTEP VAR

Türkiye genelinde yapılan değerlendirmede, listenin zirvesine Gaziantep yerleşiyor. Gastronomi denince akla ilk gelen şehirlerden biri olan Gaziantep, çay tüketiminde de liderliği kimseye bırakmıyor. Onu Şanlıurfa ve Muş takip ediyor.