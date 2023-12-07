07 Aralık 2023, Perşembe
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Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!
Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Seçil Erzan'ı iki günlük sorguya 500 bin dolar dolandırdığı zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün götürdüğü tespit edildi.