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Videolar Yaşam Videoları Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu! Fenalaşınca serumla devam ettiler! Ortaya çıkan kamera görüntüleri şoke etti!

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Giriş: 07.12.2023 09:16
Bankacı Seçil Erzan'ın futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdığı olay gündeme bomba gibi düşerken, yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor. Erzan'ın çalıştığı bankanın genel müdürlüğünün 18'inci katında sorgulanmak üzere götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı. Seçil Erzan'ı iki günlük sorguya 500 bin dolar dolandırdığı zabıta memuru Hüseyin Eligül'ün götürdüğü tespit edildi.
Seçil Erzan’a 2 günde 20 saatlik sorgu!
Seçil Erzan'a 2 günde 20 saatlik sorgu!
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