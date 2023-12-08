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Savcılıktan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'a yakalama kararı

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Giriş: 08.12.2023 13:16
Savcılık, Fatih'te motosikletli kuryenin öldüğü kazayla ilgili Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud hakkında yakalama kararı talep etti.
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