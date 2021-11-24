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Şaşkına çeviren görüntü! Koskoca tır ikiye bölünüp parçalandı

İHA
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Giriş: 24.11.2021 09:23
Manisa'nın Kula ilçesinde sağanak yağışın tesiriyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği tır, aynı istikamette seyir halindeki başka bir tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Tırın kupa kısmı orta refüjü aşarak yolun karşı şeridine geçerken, ikiye ayrılan tırın kupası kazanın şiddetini ortaya çıkardı.

Kaza, saat 02.30 sularında İzmir-Ankara D300 karayolu Kavacık rampasında yaşandı.

KAYGANLAŞAN YOLDA KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Erol Kaya(35) idaresindeki 45 AGF 705 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

PARÇALANDI

Karayolunda bir süre savrulan tır, aynı yönde seyreden Faruk Çay idaresindeki 35 AU 4853 dorse plakalı tıra arkadan çarpıp orta refüje çıktı. Kazanın şiddetiyle tırın kupası ikiye bölünürken, kupadan bölünen üst parça karşı şeride geçti. Kaza esnasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi olası bir faciayı önlerken, ikiye bölünen kupadan ağır yaralı olarak kurtulan sürücü Erol Kaya, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Kaya, buradaki tedavilerinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN AKTI

Öte yandan kaza sebebiyle İzmir-Ankara D300 karayolunun Uşak istikametinde trafik bir süre kapalı kalırken, İzmir istikametinde de trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kupası ikiye bölünen tırın, Kula Belediyesi'ne ait kepçe yardımıyla orta refüje çekilmesinin ardından trafik her iki yönden de kontrollü olarak sağlanmaya başladı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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