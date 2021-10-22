Sarıyer’de sokak ortasında dehşet! Silahını çekip kurşun yağdırdı

İstanbul Sarıyer’de 2 grup arasında çıkan olayda tabancasını çıkaran saldırgan sokak ortasında kurşun yağdırdı. Kurşunların isabet ettiği iki kişinin yaralandığı kavga anı kameraya saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 11.00 sularında Sarıyer Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta yaşandı.

TEKME TOKATLA BAŞLADI

İddiaya göre iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar önce birbirlerine tekme tokat saldırdı.

KURŞUN YAĞMURUNA TUTTU

Ardından gruptakilerden biri silahı çekerek kurşun yağdırdı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi yaralanırken, silahlı saldırgan polise teslim oldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grubunu birbirine girdiği ardından taraflardan birinin silahına sarılarak ateş ettiği görülüyor.