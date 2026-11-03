1994'ten Türkiye Yüzyılı'na uzanan tarihi yolculuk! Ömer Çelik'in paylaştığı video gündem oldu: İstanbul'un su kuyruklarından dev projelere

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, partinin 3 Kasım 2002'de iktidara gelişinin yıl dönümünde paylaştığı video, Türkiye'nin siyasi ve hizmet yolculuğunu yeniden gündeme taşıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığının telsizle bildirildiği anlarla başlayan klipte, İstanbul'un su ve altyapı sorunlarından Marmaray'a, köprülerden TOGG'a ve savunma sanayii projelerine uzanan süreç anlatıldı. A Haber Sabah Ajansı Moderatörü Cansın Helvacı ve Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, videodaki tarihi görüntüleri ve Türkiye'nin geçirdiği dönüşümü değerlendirdi.