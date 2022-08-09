09 Ağustos 2022, Salı
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Sarıyer'de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler
Sarıyer'de telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü.