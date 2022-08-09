09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer'de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

Sarıyer'de eski koca dehşeti! Boşandığı karısı ve sevgilisine neler yaptı neler

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.08.2022 12:49
Sarıyer'de telefonda tartıştığı eski eşiyle sevgilisini çağıran eski koca, silahla dehşet saçtı. Çifti bacaklarından vurarak yaralayan şahıs, silahın kabzasıyla kafasına vurup darp ettiği bir şahsın da aracını gasp ederek olay yerinden kaçtı. Dehşet anları kameralara yansırken, polis kimliğini tespit ettiği şahsın peşine düştü.
Sarıyer’de eski koca dehşeti!
Sarıyer'de eski koca dehşeti!
Eyüp Sultan’a çirkin saldırı kamerada
Eyüp Sultan’a çirkin saldırı kamerada
Ünlü oyuncudan İBB’ye tepki
Ünlü oyuncudan İBB'ye tepki
Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet!
Kahramanmaraş’ta 25 yıllık dehşet!
Komşu dehşeti: Eşinin boğazı kesildi
Komşu dehşeti: Eşinin boğazı kesildi
Komşudan iğren teklif: ‘Seni kocamla evlendireyim’
Komşudan iğren teklif: ‘Seni kocamla evlendireyim’
Başkan Erdoğan’dan Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret
Başkan Erdoğan’dan Çaşmaz ailesine sürpriz ziyaret
Burak Sergen’in acı günü!
Burak Sergen’in acı günü!
Öz kızını boğazını keserek öldürdü!
Öz kızını boğazını keserek öldürdü!
Cam tabuttaki kız!
Cam tabuttaki kız!
Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nişanlandı
Petek Dinçöz ve Nida Büyükbayraktar nişanlandı
Kayseri genetik araştırmaların merkezi oldu
Kayseri genetik araştırmaların merkezi oldu
Daha Fazla Video Göster