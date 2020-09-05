Sarıyer'de çöp kamyonu dehşeti! Evin bahçesine girdi

İstanbul Sarıyer'de'de çöp kamyonu yokuş aşağıya kayarak önce 2 araca sonra da duvarı yıkarak evin bahçesine girdi. Kazada araçta sıkışan kamyonun şoförünü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza Poligon Mahallesi Dere Sokakta saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Site içerisinde bulunan Lara Sokakta çöp alan Sarıyer Belediyesine ait çöp kamyonunun iddialara göre freni patladı ve yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Kamyon, önce park halindeki 2 otomobile ardından da sitenin duvarını yıkarak, bir evin bahçesine girdi.

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ,polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kamyonun içerisinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtarırken sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada şans eseri sokakta kimsenin olmaması daha büyük bir facianın da önüne geçilmiş oldu.





Gürültüyü duyup olay yerine gelen Ahmet Akkaya '"Evde oturuyordum, bir gürültü geldi. Sanki bomba patlamış gibiydi. Çöp kamyonu burada bu şekildeydi. Herhalde freni patladı. Bu bariyerleri yıkmış. Vatandaşlar ile birlikte şoförü içeriden çıkartmaya çalıştık. Şoför hafif yaralıydı. Ambulansı çağırdık, ambulans gelip götürdü" diye konuştu.







Polis kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.