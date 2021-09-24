Sarıyer'de bir kamyonet sürücüsü sokaktan araçlara çarpa çarpa geçti

Sarıyer’de bir kamyonet sürücüsü, sokaktan geçerken park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin park halindeki araçlara çarpa çarpa geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araçları zarar gören vatandaşlar, hasarlarının karşılanmasını istedi.

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Olay saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen kamyonet sokakta ilerlediği esnada park halindeki araçlara çarparak uzaklaştı. Dışarıdan gelen gürültüyü duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağa indiklerinde araçlarındaki hasarı gören vatandaşlar şok geçirdi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek araçlarının hasarlarının giderilmesini istedi. Arabası zarar gören Kemal Yılmaz "Saat 19.30'da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasarı var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması" dedi.