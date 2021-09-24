24 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sarıyer'de bir kamyonet sürücüsü sokaktan araçlara çarpa çarpa geçti

Sarıyer'de bir kamyonet sürücüsü sokaktan araçlara çarpa çarpa geçti

İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.09.2021 10:21
Sarıyer’de bir kamyonet sürücüsü, sokaktan geçerken park halindeki 6 araca zarar verdi. Kamyonetin park halindeki araçlara çarpa çarpa geçtiği o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Araçları zarar gören vatandaşlar, hasarlarının karşılanmasını istedi. Olay saatlerinde Sarıyer Pınar Mahallesi Dişbudak Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre plakası öğrenilemeyen kamyonet sokakta ilerlediği esnada park halindeki araçlara çarparak uzaklaştı. Dışarıdan gelen gürültüyü duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Sokağa indiklerinde araçlarındaki hasarı gören vatandaşlar şok geçirdi. Vatandaşlar yetkililere seslenerek araçlarının hasarlarının giderilmesini istedi. Arabası zarar gören Kemal Yılmaz "Saat 19.30'da eve geldim. İşten geldim, oturdum sofraya yemek yiyecektik. O esnada bir ses duyduk motor devrildi zannettim. Hızlı geçiyordu. Bir kalktık baktık kamyon gidiyordu. Kamyon giderken bütün araçlara vura vura gidiyordu. Yetişemedik plakayı da göremedik. Kameralar da akşam olduğu için plakayı çekmiyor ama görüntü var. Resimleri falan var. Sol aynayı ve sol tarafı komple götürmüş. Aşağı yukarı 15-20 bin lira hasarı var. Yetkililerden çağrımız bu aracın bulunması" dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Ölümcül karşılaşma! Saldırgan ayılar....
Ölümcül karşılaşma! Saldırgan ayılar....
Tekmeledi sonra yerde sürükledi
Tekmeledi sonra yerde sürükledi
Vefatının 25. yılı
Vefatının 25. yılı
Denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı
Denize atılan halata tutunarak hayatta kaldı
Ateş etmesi için zorladı, sosyal medyada paylaştı
Ateş etmesi için zorladı, sosyal medyada paylaştı
İstanbul’da sahte ilaç operasyonu
İstanbul'da sahte ilaç operasyonu
Vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu
Vatandaşlar gördüğü manzara karşısına şoke oldu
Damada görülmemiş gelenek
Damada görülmemiş gelenek
Demir örtü işe yaramadı! Artık dayanılmaz seviyede
Demir örtü işe yaramadı! Artık dayanılmaz seviyede
Şaşkına çeviren kaza! Seyir halindeyken...
Şaşkına çeviren kaza! Seyir halindeyken...
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR’a çarptı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs TIR'a çarptı
Daha Fazla Video Göster