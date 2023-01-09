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"Sapık" Sinan Sardoğan'ı Müge Anlı'da gördü şikayetçi oldu! 2018 yılındaki görüntüler ortaya çıktı

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Giriş: 09.01.2023 07:41
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında sapık Sinan Sardoğan tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'nin aniden kaybolmasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken Sinan Sardoğan, İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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