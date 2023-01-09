09 Ocak 2023, Pazartesi
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"Sapık" Sinan Sardoğan'ı Müge Anlı'da gördü şikayetçi oldu! 2018 yılındaki görüntüler ortaya çıktı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Arife Gökçe olayında sapık Sinan Sardoğan tüm Türkiye'yi dehşete düşürdü. Tokat'ın Almus ilçesi Ataköy beldesinde 17 Aralık tarihinde 12 torun 5 çocuk sahibi Arife Gökçe'nin aniden kaybolmasıyla ilgili gelişmeler yaşanırken Sinan Sardoğan, İstanbul'da bir çocuğa tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Sardoğan'ın tutuklanmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.