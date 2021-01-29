Şanlıurfa'da hastanede 20 hasta yakını güvenlik görevlisini dövdü

Şanlıurfa'da Karaköprü Mahallesi'nde bulunan özel hastanede güvenlik görevlisi olarak görev yapan İbrahim Sezer, hasta yakınlarına koronavirüs tedbirleri kapsamında uyarıda bulununca dövüldü. Hastane müdürü Mustafa Akkaya, ''Arkadaşımız çok ciddi şekilde darp edildi. Bir odadan 20 kişi çıkarak arkadaşımızı darp ediyorlar'' dedi.