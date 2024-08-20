Şanlıurfa'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Ceset sandılar bakın ne çıktı...

Şanlıurfa'da sulama kanalının yüzeyinde görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ceset ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler kanalda arama çalışmaları yaparken, cismin telef olmuş bir kaplumbağa olduğu anlaşıldı.

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