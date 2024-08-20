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Şanlıurfa'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Ceset sandılar bakın ne çıktı...

Şanlıurfa'da ekipleri alarma geçiren ihbar! Ceset sandılar bakın ne çıktı...

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.08.2024 13:06
Şanlıurfa'da sulama kanalının yüzeyinde görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ceset ihbarı sonrası olay yerine gelen ekipler kanalda arama çalışmaları yaparken, cismin telef olmuş bir kaplumbağa olduğu anlaşıldı.
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