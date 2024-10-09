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Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 13:34
Şanlıurfa'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 16 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Trafik denetiminde ise 98 araca cezai işlem uygulandı.
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Şanlıurfa’da aranan 17 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa'da aranan 17 şüpheli yakalandı
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