08 Eylül 2024, Pazar
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Şanlıurfa’da acı biberin hasadı sürüyor
Şanlıurfa'da ağustos ayında başlayan acı biberin tarlada hasadı devam ediyor. Sıcaklığın 40 derecenin üzerine çıktığı tarlada, işçiler tarafından zahmetle toplanan kırmızı renkteki biberler, çeşitli işlemlerden geçirilerek pul biber ya da reçel olarak yemeklere tat ve lezzet veriyor.