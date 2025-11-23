Ters yöne girip kazaya karışan sürücüden garip savunma

23 Kasım 2025, Pazar

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 23.11.2025 16:01
Tekirdağ Çorlu'da ters yönde seyreden bir otomobille kafa kafaya çarpışıp daha sonra yolcu minibüsüyle çarpışan otomobil, su kanalına düştü. Feci kazada yaralanan olmazken, ters yönde seyrettiği öne sürülen otomobilin sürücüsü kadının, "Ben ters yöne girmedim. Bu yol bir yere gidiyor ama nereye gidiyor bilmiyorum" demesi dikkat çekti.
