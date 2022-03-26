26 Mart 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem'in cesedi kolları kopmuş halde bulundu! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem'in cesedi kolları kopmuş halde bulundu! Valilikten açıklama geldi

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.03.2022 18:37
Şanlıurfa'da üç gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muharrem A.'nın cansız bedeni yapılan araştırmalar sonucunda bulundu. Cesedi ve kolları kopmuş durumda bulunan Muharrem ile alakalı, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada feci şekilde can veren çocuğun, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kolları kopmuş halde cesedi bulundu
Kolları kopmuş halde cesedi bulundu
Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı!
Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı!
Serdar Ortaç’ın zor anları!
Serdar Ortaç'ın zor anları!
Büyükada’da tarihi otelde yangın!
Büyükada’da tarihi otelde yangın!
Kocasına kaldırım taş fırlattı
Kocasına kaldırım taş fırlattı
Heyelan felaketi kamerada
Heyelan felaketi kamerada
Heyelanda evi yıkıldı:60 senelik emeğim gitti”
Heyelanda evi yıkıldı:"60 senelik emeğim gitti”
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Araştırma yapıldı! 4saat tehlikesi
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Soğuk hava Megakenti terk ediyor mu?
Heyelan anı kamerada
Heyelan anı kamerada
30 kaçak göçmen yakalandı
30 kaçak göçmen yakalandı
İstanbul’da 25 yunus kıyıya vurdu
İstanbul'da 25 yunus kıyıya vurdu
Daha Fazla Video Göster