Şanlıurfa'da 3 gündür haber alınamayan 16 yaşındaki Muharrem'in cesedi kolları kopmuş halde bulundu! Valilikten açıklama geldi

Şanlıurfa'da üç gündür kayıp olarak aranan 16 yaşındaki Muharrem A.'nın cansız bedeni yapılan araştırmalar sonucunda bulundu. Cesedi ve kolları kopmuş durumda bulunan Muharrem ile alakalı, valilik, adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı. Açıklamada feci şekilde can veren çocuğun, "Arazide bulmuş olabileceği bir cismin infilak etmesi sonucunda hayatını kaybettiği değerlendirilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

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