10 Şubat 2022, Perşembe
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Şanlı direnişin öyküsü: Türk Mukavemet Teşkilatı
Milli ve manevi değerlere her fırsatta saldıran gazeteci Ayşenur Arslan, yeni bir skandala imza attı. Arslan, 1970'li yıllarda Rumların terör saldırılarına karşı Kıbrıslı Türkler tarafından kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "illegal ve suikastçı" bir örgüt olarak nitelendirdi. Arslan'a tepki yağdı, özür dile çağrıları yapıldı. RTÜK, Arslan'ın sözleriyle ilgili inceleme başlattı. Peki, Türk Mukavemet Teşkilatı neden kuruldu? Kimler kurdu? İşte detaylar...