10 Eylül 2022, Cumartesi
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Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı! Yolcular tepki gösterdi
Sancaktepe’de İETT şoförü otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmadı. Olay sonrası yolcular ve şoför arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.