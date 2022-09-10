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Sancaktepe'de pes dedirten görüntü: İETT şoförü engelli vatandaşı almadı! Yolcular tepki gösterdi

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Giriş: 10.09.2022 17:08
Sancaktepe’de İETT şoförü otobüse binmek isteyen engelli vatandaş için engelli rampasını açmadı. Olay sonrası yolcular ve şoför arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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