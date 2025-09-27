27 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Samsun'da vahşi cinayet! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü
Samsun’da vahşi cinayet! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü

Samsun'da vahşi cinayet! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.09.2025 09:13
Samsun'un Canik ilçesinde Fatma Günegül, eşi Yücel Günegül tarafından başına bardakla vurularak öldürüldü. Peki cinayetin sebebi neydi? Katil zanlısı koca yakalandı mı? Detayları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan anlattı.
Samsun’da vahşi cinayet! 4 çocuk annesi eşi tarafından öldürüldü
