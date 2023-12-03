Samsun’da feci kaza 2 can aldı! AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu hayatını kaybetti!

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de ağır yaralandı. Kazada yaşamını yitirenlerden birinin AK Parti Artvin Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu olduğu öğrenildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlandı.

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