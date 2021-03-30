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Samsun'a denetimlerde görev yapmak üzere takviye bin polis görevlendirildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2021 12:39
Güncelleme:30.03.2021 12:44
Koronavirüs vaka sayıları günden güne artıyor. Risk haritasında kırmızı kategoride yer alan Karadeniz bölgesi alarm veriyor. Bu artışın başlıca sebebi hastalığa yakalanan birçok kişinin pozitif olduğunu saklaması. Samsun'dan detayları A haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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