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Samsun İlkadım'da kafa karıştıran trafik tabelaları! Sağa ve sola dönüş yasak düz gitmek ise hatalı

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Giriş: 27.11.2020 00:05
Güncelleme:27.11.2020 00:31
Samsun'dan fıkralara konu olabilecek bir haber geldi. İlkadım ilçesindeki bir sokaktaki trafik tabelaları sürücüleri zor durumunda bırakıyor. Tabelalara göre sağa ve sola dönüş yasak direk gidiş ise hatalı. Mahalle sakinleri, trafik tabelalarındaki karmaşadan şikayetçi, yetkililerden problemin bir an önce çözülmesi isteniyor. İşte A Haber’in özel haberi…

Samsun'dan fıkralara konu olabilecek bir haber geldi.

İlkadım ilçesindeki bir sokaktaki trafik tabelaları sürücüleri zor durumunda bırakıyor.

Tabelalara göre sağa ve sola dönüş yasak direk gidiş ise hatalı.

Mahalle sakinleri, trafik tabelalarındaki karmaşadan şikayetçi, yetkililerden problemin bir an önce çözülmesi isteniyor.

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