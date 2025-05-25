25 Mayıs 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı'da alıyor!
Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı’da alıyor!

Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı'da alıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.05.2025 18:42
Güncelleme:25.05.2025 18:42
Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın ediyor. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.
Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı’da alıyor!
Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı’da alıyor!
Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı'da alıyor!
Başkentte inşaattaki yangın söndürüldü
Başkentte inşaattaki yangın söndürüldü
Abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan 2 araca ceza
Abart egzoz ve yetkisiz çakar kullanan 2 araca ceza
Çanakkale’de otomobil ile motosiklet çarpıştı
Çanakkale'de otomobil ile motosiklet çarpıştı
Batman’da kamyonet takla attı
Batman’da kamyonet takla attı
Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
Sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı
Beylikdüzü’nde kontrolden çıkan araç ters şeride daldı
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan araç ters şeride daldı
Beyoğlu’da 6 katlı binada yangın paniği
Beyoğlu'da 6 katlı binada yangın paniği
Güneş yerini yağmur ve lodosa bıraktı
Güneş yerini yağmur ve lodosa bıraktı
Kayseri’de 940 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de 940 kilo kaçak tütün ele geçirildi
İzmir’de zeytinlik alandaki yangın kontrol altında
İzmir'de zeytinlik alandaki yangın kontrol altında
Bolu Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı
Bolu Göynük Çevre Yolu hizmete açıldı
Daha Fazla Video Göster