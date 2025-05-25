Şampiyon Galatasaray kupasını Yenikapı’da alıyor!

Trendyol Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu bitime üç hafta kala ilan eden ve 5. yıldızı takan Galatasaray, kupasını ilk kez stat dışında bir etkinlikle alacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, kutlamaların yapılacağı Yenikapı'ya akın ediyor. Gün boyu sürecek kutlamaların anlık gelişmelerini ahaber.com.tr’den takip edebilirsiniz.