01 Aralık 2022, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sakarya'da sapık minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin tutuklandı! Sakarya'da minibüste Serdar Serkan Yesin'in cinsel saldırısına maruz kalan kızın annesi dehşet anlarını anlattı!
Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Merve K. 1.5 saatlik mücadeleyle sapığın elinden kurtuldu. 30'dan fazla sabıkası olan sapığın nasıl şoför olduğu araştırılıyor. Kabusu yaşayan genç kız korku dolu anları "Beni de Özgecan gibi öldürecekti" sözleriyle anlattı.