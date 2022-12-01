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Videolar Yaşam Videoları Sakarya'da sapık minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin tutuklandı! Sakarya'da minibüste Serdar Serkan Yesin'in cinsel saldırısına maruz kalan kızın annesi dehşet anlarını anlattı!

Sakarya'da sapık minibüs şoförü Serdar Serkan Yesin tutuklandı! Sakarya'da minibüste Serdar Serkan Yesin'in cinsel saldırısına maruz kalan kızın annesi dehşet anlarını anlattı!

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Giriş: 01.12.2022 11:49
Üniversitede okuyan Merve K. Sakarya'da bindiği minibüsün şoförü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Merve K. 1.5 saatlik mücadeleyle sapığın elinden kurtuldu. 30'dan fazla sabıkası olan sapığın nasıl şoför olduğu araştırılıyor. Kabusu yaşayan genç kız korku dolu anları "Beni de Özgecan gibi öldürecekti" sözleriyle anlattı.
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