Sakarya’da çökme tehlikesi bulunan 4 katlı apartman tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yeni başlayan bir inşaatın temel kazısının yanında bulunan 4 katlı binada kolonlardan gelen sesler sebebiyle bina tahliye edildi. Çatlak oluşan binada olay yerine Serdivan Belediyesi, AFAD, itfaiye, polis ve Adapazarı Gaz Dağıtım (AGDAŞ) ekipleri sevk edilerek güvenlik önlemi alındı. Binada kayma ve çökme riski olduğu tespit edildi.