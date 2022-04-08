08 Nisan 2022, Cuma
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Sahurda hangi gıdalar tüketilmeli? Sahur sofraları nasıl olmalı?
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofraları kadar sahur da önem kazandı. Hem midenizi rahatsız etmeyecek hem de karnınızı tok tutacak bir sahur sofrası nasıl olmalı?