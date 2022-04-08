08 Nisan 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahurda hangi gıdalar tüketilmeli? Sahur sofraları nasıl olmalı?

Sahurda hangi gıdalar tüketilmeli? Sahur sofraları nasıl olmalı?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2022 14:35
11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofraları kadar sahur da önem kazandı. Hem midenizi rahatsız etmeyecek hem de karnınızı tok tutacak bir sahur sofrası nasıl olmalı?
İftar sofralarının vazgeçilmezi! İşte tarifi İFTAR SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZİ! İŞTE TARİFİ
Ramazanın vazgeçilmezi! İçinde mucize gizli RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZİ! İÇİNDE MUCİZE GİZLİ
Ramazanın olmazsa olmazı... İşte tarifi RAMAZAN'IN OLMAZSA OLMAZI... İŞTE TARİFİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sahurda hangi gıdalar tüketilmeli?
Sahurda hangi gıdalar tüketilmeli?
O ilimizde heyecanlandıran görüntüler
O ilimizde heyecanlandıran görüntüler
Ucuz kırmızı et satışı başladı
Ucuz kırmızı et satışı başladı
Eren Bülbül’ün annesinden tepki
Eren Bülbül'ün annesinden tepki
İslam Medeniyetleri Müzesi açılıyor
İslam Medeniyetleri Müzesi açılıyor
’Tencere alana Bodrum’da arsa’
'Tencere alana Bodrum’da arsa'
TikTok’un açığını buldular! Yatırdıkları paranın...
TikTok’un açığını buldular! Yatırdıkları paranın...
İzmir’de pembe şort hesaplaşması
İzmir'de pembe şort hesaplaşması
98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı!
98 defa korona testi oldu, 7 doz aşı yaptırdı!
Son durumunu babası anlattı
Son durumunu babası anlattı
Dünyaya çağrı tek Erdoğan duydu
Dünyaya çağrı tek Erdoğan duydu
Toplumun neşeli insanları
Toplumun neşeli insanları
Daha Fazla Video Göster