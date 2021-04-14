Sahurda fazla su tüketimine dikkat! Sahurda kaç bardak su içilmeli?

Ramazan ayının gelmesiyle su tüketiminin de önemi arttı. Birçok kişi gün içinde susamamak için sahurda litre litre su içiyor. Ancak uzmanlara göre bu yanlış çünkü suyun fazlası mide bağırsak sistemi için toksik etki yapıyor. Peki sahurda kaç bardak su içilmeli? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek aktardı.

Bazen 8 bazen 10 bardak. Hatta bu sayı zaman zaman artıyor. Gün içinde susamanın önüne geçmek için sahurda gereğinden fazla su içiliyor.

Sahur sofralarında özellikle yemekten sonra kimi bardak bardak su içiyor, kimi içmek için kendini zorluyor mide şişene kadar. Ancak bu yaptığımız yanlış çünkü uzmanlara göre sahurda 3 yada 4 bardak su tüketilmeli.