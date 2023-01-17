Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon! 300 şüpheli içinde doktorlar da var

İzmir polisi sahte engelli raporu düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Çete üyeleri arasında doktorların da olduğu bilgisi var. Operasyonun detaylarını A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.

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