17 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon

Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.01.2023 15:20
İzmir Polisi sahte engelli raporu düzenleyen çeteye operasyon düzenledi. Çete üyeleri arasında doktorların da olduğu bilgisi var. Operasyonun ayrıntılarını, A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı.
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Sahte rapor şebekesine 18 ilde operasyon
Maltepe’de İBB’ye halk ve esnaftan tepki!
Maltepe'de İBB'ye halk ve esnaftan tepki!
Riva Deresi için Çevre Bakanlığı devrede
Riva Deresi için Çevre Bakanlığı devrede
Ümraniye’de 1 kişini kavga anı ortaya çıktı
Ümraniye'de 1 kişini kavga anı ortaya çıktı
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
İşte facianın eşiğinden dönülen gemi kazaları
Barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü!
Barışma randevusu cinayetinde yeni görüntü!
Şampiyonluğunu Erdoğan’a sarılarak kutladı
Şampiyonluğunu Erdoğan'a sarılarak kutladı
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
Ağacın sanata dönüşme yolculuğu
İstanbul lodosa teslim!
İstanbul lodosa teslim!
Vahşi cinayette yeni detaylar
Vahşi cinayette yeni detaylar
Türkiye’ye hayran kaldılar!
Türkiye'ye hayran kaldılar!
Daha Fazla Video Göster