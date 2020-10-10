Sahte içki felaketi! Cezalar yetersiz mi? Uzman isim A Haber’de cevapladı

İzmir'de sahte içki içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan 4 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, 4 kişinin daha kaçak alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 7 kişinin, aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları ekleyerek yaptıkları karışımı içmeleri sonucunda zehirlenmiş oldukları belirtildi. Yaşanan gelişmelerden sonra 10 kişi gözaltına alındı ve sorgulamalar devam ediyor. Peki sahte içki için verilen cezalar yetersiz mi? Bu sorunun cevabını A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan avukat Aykut Dikencik verdi. Dikencik, “Sahte içki ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nda ayrı bir madde yok. Yasa koyucu bunu kamu sağlığına karşı suçlar kapsamında değerlendiriyor. Bu kapsamda 1 yıla 5 yıl arası hapis cezası alıyor. Bu satışıyla alakalı bir durum. Peki ölüm gerçekleşirse ‘olası kastla adam öldürme’ suçundan değerlendiriliyor ve minimum 15 yıl hapis cezası veriliyor.” ifadelerini kullandı.