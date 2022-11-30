30 Kasım 2022, Çarşamba
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Sahte Doktor Ayşe Özkiraz'ın arkadaşı konuştu! Tek yalanı doktorluk değil
Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz Türkiye'nin gündemine oturdu. Günlerdir konuşulan sahte doktor skandalında son olarak Ayşe Özkiraz'ı astsubay sevgilisinin yakalattığı anlaşılmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın yurt arkadaşı Burcu Saz ATV'ye açıklamalarda bulundu. Çantasından steteskopunu hiç çıkarmadığını belirten Saz, Özkiraz'ın tek yalanının doktorluk olmadığını açıkladı. İşte tüm Türkiye'nin konuştuğu olayın detayları…