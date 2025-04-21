21 Nisan 2025, Pazartesi
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Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL'lik dolandırıcılık
Tunceli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin liralık ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.