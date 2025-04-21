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Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL’lik dolandırıcılık

Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL'lik dolandırıcılık

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 21.04.2025 14:18
Güncelleme:21.04.2025 14:18
Tunceli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü bungalov ilanı üzerinden rezervasyon için 315 bin liralık ödeme yaptıklarını ancak daha sonra temasa geçtikleri kişilere ulaşamadıklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından özel ekip kurularak çalışma başlatıldı.
Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL’lik dolandırıcılık
Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL’lik dolandırıcılık
Sahte bungalov ilanı ile 10 milyon TL'lik dolandırıcılık
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