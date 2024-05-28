28 Mayıs 2024, Salı
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Sahte basın kartı ile 600 bin TL dolandırmışlar
Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.