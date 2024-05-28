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Sahte basın kartı ile 600 bin TL dolandırmışlar

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:57
Antalya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir derneğin ismini kullanıp vatandaşlara sahte basın kartı ve basın araç kartı satarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 6 kişi eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Sahte basın kartı ile 600 bin TL dolandırmışlar
Sahte basın kartı ile 600 bin TL dolandırmışlar
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