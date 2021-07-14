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Şahan Gökbakar'ın villasına inceleme

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Giriş: 14.07.2021 13:41
Güncelleme:14.07.2021 13:41
Muğla'da karadan ulaşımın olmadığı koyda, villa satın alan ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın izinsiz iskele yaptırıp, üstüne bir de özel mülktür yazısı asması üzerine başlatılan inceleme tamamlandı. Alanın eski haline dönüştürülmesine karar verildi.

Komedyen Şahan Gökbakar, Marmaris'te karadan ulaşımın olmadığı delikyol mevkisindeki bir koyda 10 milyon liraya dubleks villa satın almıştı.

Villanın önündeki sahile izinsiz olarak iskele yaptırdı. Ancak evine yakın noktalara demirleyen teknelerden rahatsız oldu. "Özel mülktür girilmez" tabelasını astı. Civardaki tekneciler o anın fotoğrafını çekip basınla paylaştı. Gökbakar tepkiler üzerine iskele ve plaja astığı 'özel mülktür girilmez' tabelasını söktü.

Sahile deniz kumu döktürüp, denize zodyak botla tonoz bıraktığı da öğrenilen gökbakar hakkında çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Soruşturma başlattı.

8 Temmuz'da başlatılan inceleme tamamlandı. İskelenin kaldırılması ve alanın eski haline dönüştürülmesi için Marmaris Belediyesi'ne, tonozların kaldırılması için ise Büyükşehir Belediyesi'ne tutanaklar gönderildi. Dubleks villanın yapı kullanım izni olup olmadığına dair ise inceleme sürüyor.
Villasında tatiline devam eden Şahan Gökbakar'ın ise avukatları aracılığıyla yetkili kurumlarla bağlantıya geçtiği öğrenildi.

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