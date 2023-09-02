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Sağlık ve ilaç raporları hastaneye gitmeden alınabilecek

A Haber
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Giriş: 02.09.2023 12:08
Reçeteli raporlarda yeni bir dönem başlıyor. Artık sağlık ve ilaç raporları hastaneye gitmeden de alınabilecek. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.
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