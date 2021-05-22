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Sağlık Bakanlığından son dakika açıklaması! 22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı

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Giriş: 22.05.2021 19:41
Güncelleme:22.05.2021 19:42
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 835'i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178bin 648'e yükseldi.

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22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
22 Mayıs koronavirüs verileri açıklandı
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