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Sağlık Bakanlığı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasını paylaştı | Video

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Giriş: 28.05.2020 16:16
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yapım aşamasının ve içinin hızlandırılmış videosunu paylaştı. Koronavirüs önlemleri kapsamında 9 Nisan'da temeli atılan ve yapımı süren Sancaktepe'deki Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde sona yaklaşıldı. Sağlık Bakanlığı, yarın açılması planlanan hastanenin yapım aşamasının ve içinin yer aldığı hızlandırılmış bir video paylaştı. Görüntülerde inşaat alanındaki işçilerin ve iş makinelerinin çalışması yer aldı. Ayrıca bin 8 yatak kapasitesine sahip ve tam teşekküllü olması amaçlanan hastanenin odalarının görüntüleri de paylaşıldı.
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak SANCAKTEPE PROF. DR. FERİHA ÖZ ACİL DURUM HASTANESİ HİZMETE GİRİYOR! BAŞKAN ERDOĞAN AÇACAK

Sağlık Bakanlığı yapım aşamasını paylaştı
Sağlık Bakanlığı yapım aşamasını paylaştı
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