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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak
SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu. Corona virüs ('Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.
Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:11Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 15:15