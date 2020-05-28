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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

SON DAKİKA HABERİ: Sağlık Bakanlığı'nca İstanbul Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağı duyuruldu. Corona virüs ('Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün ismi, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla hastaneye verilmişti.

Giriş Tarihi: 28.05.2020 15:11 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 15:15
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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek.

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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

'Covid-19' pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak.

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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi.

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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

Hastane olası depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek.

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Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hizmete giriyor! Başkan Erdoğan açacak

432'si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastanede, gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek.