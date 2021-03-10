Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı! Yeni vaka sayılarındaki yükseliş gündemde...

Son günlerde Türkiye'deki günlü yeni vaka sayıları yükselişe geçti. 9 Mart 2021 verilerine göre günlük 13 bin 755 yeni vaka tespit edildi. Vakaların artmasıyla illerdeki risk haritası da değişiyor. Riski temsil eden kırmızı renkler çoğalırken, düşük riski temsil eden mavi iller ise azalışa geçti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17'de toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda son günlerde yükselişe geçen yeni vaka sayıları, aşılama işlemlerinde ve aşı tedariğinde son durum, yeni olası tedbirler görüşülecek. Toplantı sonrası yazılı açıklama yapılacak.

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