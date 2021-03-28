Sağlık Bakanlığı 28 Mart 2021 Kovid-19 tablosunu açıkladı! Türkiye'de koronavirüsten kaç kişi öldü?

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresinden olarak Türkiye'nin 28 Mart 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu açıkladı. Türkiye'de vaka ve vefat artışları sürüyor mu? Son tablo ne durumda? Son dakika gelişmesine göre; Türkiye'de son 24 saat içerisinde 220109 kişiye yapılan test sonucunda 29058 yeni vaka tespit edilirken hasta sayısı ise 1305 oldu. Ağır hasta sayısında yükselişte sürdü ve 1968'a yükseldi. 153 kişini vefat etmesiyle ise hayatınıa kaybedenleri sayısı 31076'ya yükseldi. 28 Mart 2021 Pazar gününe ait koronavirüs tablosunun ayrıtınları haberimizde...

28 Mart 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 29 bin 58 oldu.

AĞIR HASTA SAYISINDA KORKUTAN YÜKSELİŞ

17 bin 164 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 957 bin 93'e yükseldi.

Toplam test sayısı 37 milyon 877 bin 236'ya ulaştı. Toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, vefat sayısı 31 bin 76, ağır hasta sayısı 1968 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,0, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.