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Sağlık Bakanı Koca uyarmıştı! İstanbul'da AVM'ler önünde yine ürküten görüntü |Video

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12.05.2020
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle kapılarını açan AVM'lerle (alışveriş merkezi) ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bakan Koca, AVM'lerde oluşan yoğunluklarla ilgili sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Bu sabah Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde yine uzun kuyruklar oluştu. İşte o ürküten görüntüler...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle kapılarını açan AVM'lerle (alışveriş merkezi) ilgili uyarılarda bulunmuştu. Bakan Koca, AVM'lerde oluşan yoğunluklarla ilgili sosyal mesafe kurallarına dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarmıştı. Bu sabah Esenyurt'ta bir AVM'nin önünde yine uzun kuyruklar oluştu.

İşte o ürküten görüntüler...

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