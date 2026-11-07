İnşaattan sahnelere uzanan bir başarı öyküsü! İmparator İbrahim Tatlıses'in bilinmeyen hayat hikâyesi

Sesi, şarkıları ve filmleriyle 7'den 70'e milyonların sevgisini kazanan İbrahim Tatlıses, zorluklarla başlayan hayat yolculuğunda Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden biri oldu. İnşaat işçiliğinden sahnelere uzanan kariyerinde seslendirdiği şarkılarla geniş kitlelere ulaşan ve “İmparator” lakabıyla tanınan ünlü sanatçının yaşamını, karşılaştığı zorlukları ve başarılarla dolu kariyerini daha yakından tanıyacağız.