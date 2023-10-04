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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eris açıklaması! Toplu aşılama olacak mı?

A Haber
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Giriş: 04.10.2023 11:26
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Eris varyantı ile ilgil ve toplu aşılam ile ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal anlattı.
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