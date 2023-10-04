Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Eris açıklaması! Toplu aşılama olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsün Eris varyantı ile ilgil ve toplu aşılam ile ilgili açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal anlattı.

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