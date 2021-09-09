09 Eylül 2021, Perşembe
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18’de ne açıklayacak?
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18.00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00’de buluşmak üzere." açıklamasında bulundu.