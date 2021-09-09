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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18’de ne açıklayacak?

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Giriş: 09.09.2021 11:59
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden, "Salgınla mücadele sürecimiz açısından simge bir gün! 18.00’de, rutin seyrin dışında bir konuşmayla huzurlarınızda olacağım. Gündeminizdeki konular, başlıklarımız arasında. 18.00’de buluşmak üzere." açıklamasında bulundu.
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