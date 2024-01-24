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Şafak Mahmutyazıcıoğlu davasında karar! Kadir Yasak’a müebbet hapis

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 11:08
Güncelleme:24.01.2024 11:12
İki yıl önceydi. Beşiktaş Spor Kulübünün eski yöneticisi, aynı zamanda sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Yeşilköy'de kendisine ait restoranda, silahlı saldırıya kurban gitmişti. Zanlıların cezası belli oldu. Tetiği çeken Kadir Yasak müebbet ve 15 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hayatını kaybeden Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Eece Erken ise karar sonrası konuştu, "Az da olsa içimiz soğudu!" dedi.
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