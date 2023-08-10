Saçlarını boyarken fenalaşıp hayatını kaybetti

İzmir'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Demirbayraklı saçlarını boyadıktan kısa süre sonra fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Demirbayraklı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi testi ile tespit edilecek.

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