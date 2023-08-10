10 Ağustos 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Saçlarını boyarken fenalaşıp hayatını kaybetti

Saçlarını boyarken fenalaşıp hayatını kaybetti

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.08.2023 08:26
İzmir'de 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Deniz Demirbayraklı saçlarını boyadıktan kısa süre sonra fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybetti. Demirbayraklı'nın ölüm nedeni yapılacak otopsi testi ile tespit edilecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Saçlarını boyarken fenalaşıp hayatını kaybetti
Saçlarını boyarken fenalaşıp hayatını kaybetti
Malatya’da deprem!
Malatya'da deprem!
Eyüpsultan’da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Eyüpsultan'da otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Pençe-Kilit’ten acı haber!
Pençe-Kilit'ten acı haber!
Yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası!
Yolcu seçip mesafe soran taksicilere para cezası!
Metrobüste uçan tekmeli kavga!
Metrobüste uçan tekmeli kavga!
Takside yolcu hakları neler?
Takside yolcu hakları neler?
MHP’nin yerel seçim stratejisi ne?
MHP'nin yerel seçim stratejisi ne?
Sıcak gidiyor, sağanak geliyor
Sıcak gidiyor, sağanak geliyor
30 yıldır bağlama yapıyor
30 yıldır bağlama yapıyor
İstanbul’da taksicilerin ekstra zam talebine ret
İstanbul'da taksicilerin ekstra zam talebine ret
A Haber, Bakan Göktaş’ın bir gününe eşlik etti
A Haber, Bakan Göktaş'ın bir gününe eşlik etti
Daha Fazla Video Göster