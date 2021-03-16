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Saçlarından tutup yerde sürükledi! Kızların kavgası kameraya yansıdı

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Giriş: 16.03.2021 10:07
Güncelleme:16.03.2021 10:14
Ankara'nın Sincan ilçesinde genç kızların arasındaki kavga kameraya yansıdı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi. Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde Malazgirt Mahallesi Şehitler Parkı'nda kızlı erkekli bir grup arasında kavga çıktı.

İki kız başka bir kızı acımazsızca döverken, bir arkadaşları kızları ayırmaya çalıştı. Bu sırada bir arkadaşları da yaşanan kavgayı görüntüledi.

Kızların kavga sebebi ise öğrenilemedi.

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