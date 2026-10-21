Bahçeli'den tarihi Libya mesajı: “Mavi Vatan, güçlü Türkiye'nin ifadesidir!”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları mutabakatının Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanmasına ilişkin açıklama yaptı. Kararın Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin hukuki ve siyasi zeminini güçlendirdiğini belirten Bahçeli, anlaşmanın bölgesel istikrar ve enerji güvenliğine de katkı sağlayacağını vurguladı. Bahçeli, “Trablus'tan Mavi Vatan'a uzanan bu tarihî yürüyüş, Türkiye'nin diplomatik kudretinin ve millî iradesinin güçlendiğinin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.