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Sabah arabasını görünce şok oldu | Trabzon’da ayı otomobili parçaladı!

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Giriş: 17.08.2023 10:06
Güncelleme:17.08.2023 10:13
Tatil için memleketi Trabzon'a giden Kemal Söyler isimli vatandaş, bir sabah uyandığında arabasını parçalanmış halde buldu. Aracı o hale getirense bir ayıydı.
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